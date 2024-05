Kenvue Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits de santé grand public. Le groupe propose de produits de santé, de beauté, de soins pour bébé, de soins bucco-dentaires, de soins de la peau, etc. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits : - produits de santé : destinés au traitement de la toux, du rhume, des allergies, de la douleur, de l'indigestion, de la constipation, etc. (marques Zyrtec, Benadryl, Zarbee's, Frenadol, Codral, Reactine, Tylenol, Motrin, Calpol, Nicorette, Imodium, Pepcid, Microlax, Daktarin, etc.) ; - produits de soins corporels : produits capillaires, de protection solaire, de soin du visage et du corps, etc. (marques Neutrogena, Aveeno, Clean&Clear, Lubriderm, Johnsons, Neostrata, OGX, Rogaine, etc.) ; - autres : notamment produits de soins bucco-dentaires, de soins pour bébé, de santé féminine et de traitement des plaies (marques Listerine, Desitin, Carefree, Stayfree, Band-Aid, Neosporin, etc.). La commercialisation des produits est assurée au travers de la vente directe, par le biais de distributeurs et via Internet.

Secteur Produits cosmétiques