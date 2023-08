Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue ») a annoncé aujourd’hui sa séparation vis-à-vis de Johnson & Johnson, marquant ainsi son premier jour en tant qu’entreprise totalement indépendante.

« C’est un moment historique pour Kenvue et, avec un objectif singulier de fournir des solutions de soins innovantes aux clients et aux consommateurs du monde entier, nous sommes impatients d’écrire le prochain chapitre de la santé des consommateurs », a indiqué Thibaut Mongon, directeur général et directeur de Kenvue. « Merci à nos équipes passionnées qui nous ont préparés à cette étape importante et bienvenue à nos nouveaux actionnaires. En tant que foyer de certaines des marques les plus aimées au monde, nous avançons vers l’avenir en tant que société totalement indépendante depuis une position de force et nous nous réjouissons de tout ce que nous continuerons à accomplir en tant que leader mondial de la santé grand public. »

Comme annoncé séparément aujourd’hui, Johnson & Johnson a accepté un total de 190 955 436 actions ordinaires de Johnson & Johnson en échange de 1 533 830 450 actions ordinaires de Kenvue. En conséquence, Johnson & Johnson détient désormais 9,5 % des actions ordinaires en circulation de Kenvue. L’offre d’échange a été souscrite 4,2 fois.

Tous les détails des résultats sont disponibles dans un communiqué de presse séparé publié ce matin par Johnson & Johnson.

Kenvue espère également devenir le nouveau membre du S&P 500®. S&P Dow Jones Indices a annoncé son intention d’ajouter Kenvue à l’indice S&P 500 avec effet avant l’ouverture des marchés le 25 août 2023.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires.. S’appuyant sur plus d’un siècle d’héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, le pouvoir extraordinaire des soins quotidiens est notre conviction et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leurs cœurs et leurs maisons.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant les performances opérationnelles et financières futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « anticipe », « estime » et d’autres mots de signification similaire. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur des attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient varier matériellement par rapport aux attentes et projections de Kenvue et de ses affiliés.

Une liste et une description des risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans les documents déposés par Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 et les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d’autres documents, disponibles sur www.kenvue.com ou sur demande auprès de Kenvue. Kenvue et ses affiliés ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements ou de développements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230822055018/fr/