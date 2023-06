Kenvue présentera ses résultats du deuxième trimestre le 20 juillet 2023

Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue »), la plus grande société mondiale de santé grand public pure-play en termes de chiffre d'affaires, annonce aujourd'hui que ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 2 juillet 2023, seront publiés avant l'ouverture des marchés le 20 juillet 2023.

La société tiendra une téléconférence et une webdiffusion à 7h30 ET pour présenter les résultats du deuxième trimestre. La téléconférence est accessible au 877-407-8835 pour les résidents aux États-Unis ou au 201-689-8779 pour les résidents à l'étranger. La conférence en webdiffusion en direct sera accessible via le lien https://investors.kenvue.com. L'enregistrement sera disponible environ deux heures après le direct.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société pure-play de santé grand public au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires. Fortes d'une histoire de plus d'un siècle et s'appuyant sur les progrès scientifiques, nos marques emblématiques — à savoir AVEENO®, les pansements adhésifs de la marque BAND-AID®, JOHNSON’S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® et ZYRTEC® — sont recommandées par les professionnels de la santé et les consommateurs leur font confiance pour améliorer leur vie quotidienne. Les membres de notre équipe priorisent tous le numérique, avec une approche innovante fondée sur des connaissances humaines approfondies, et travaillent chaque jour pour que nos produits gagnent une place dans le cœur et le foyer des consommateurs. Chez Kenvue, nous croyons que les soins quotidiens peuvent non seulement améliorer la santé des gens, mais aussi leurs vies. Pour en savoir plus, consultez le site www.kenvue.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230606005927/fr/