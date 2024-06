Le fabricant de marques emblématiques telles que Neutrogena®, Listerine®, Aveeno® et Tylenol® fait part des progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance au cours de sa première année en tant qu'entreprise indépendante.

Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue » ou la « société »), la plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, a publié aujourd'hui son tout premier rapport de mission « Healthy Lives » et a expliqué comment la société a fait évoluer le bien-être des personnes et de la planète en 2023.

« Nous reconnaissons que la santé humaine est indissociablement liée à la santé environnementale et notre engagement envers les soins quotidiens s’étend à la planète où nous vivons », a déclaré Thibaut Mongon, PDG. « Lorsque nous avons fait de Kenvue une entreprise indépendante, nous nous sommes également réengagés dans notre mission Healthy Lives, notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, et nous avons positionné notre portefeuille de marques emblématiques et de Kenvuers dans le monde entier pour induire un changement positif durable. »

En 2023, l'entreprise a investi dans sa science, ses opérations, les membres de son équipe et ses marques pour promouvoir sa mission Healthy Lives, axée sur le développement de personnes en bonne santé, l'enrichissement d'une planète saine et le maintien de pratiques saines.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé des progrès significatifs avec notre mission Healthy Lives (vies saines), réduit nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et notre empreinte de plastique vierge, avancé dans l'approvisionnement durable du papier, et développé des politiques et des programmes basés sur nos valeurs pour avoir un impact positif sur les individus et les communautés », a déclaré Pamela Gill-Alabaster, Responsable mondiale ESG et Durabilité. « En tant que leader mondial de la santé des consommateurs, nous continuerons à nous appuyer sur nos marques, ressources et plateformes pour façonner un avenir sain pour les personnes et la planète. »

Les points clés du rapport inaugural sont :

Des personnes en bonne santé : Kenvue a équipé les communautés dans lesquelles elle opère de produits innovants et d'informations utiles leur permettant de prendre des décisions éclairées.

Nous commençons par notre équipe et prenons chaque jour des mesures pour promouvoir une culture d'entreprise inclusive, équitable et diversifiée et pour créer un sentiment d'appartenance pour tous. Nous nous engageons à consolider la représentation à tous les niveaux de gestion. 1 À la fin de 2023, notre main-d’œuvre mondiale était composée d’environ 50 % d’hommes et de 50 % de femmes, et 36 % de nos employés américains étaient des minorités raciales ou ethniques. 2

Grâce à la diversité des origines et des perspectives, nous avons collaboré dans le cadre des innovations et des expériences produits qui reflètent les besoins de nos consommateurs mondiaux, y compris la gamme Neutrogena® Purescreen+™ Mineral UV Tint Face Liquid Sunscreen aux États-Unis conçue pour s'adapter aux différents teints de peau avec quatre nuances flexibles et la ligne Blackinho Poderoso de Johnson's® au Brésil pour les enfants aux cheveux frisés.

Planète saine : Kenvue a contribué à préserver la santé et les ressources de la terre tout en maîtrisant les impacts qu'elle a créés.

Les investissements dans des projets d'efficacité énergétique et de décarbonisation ont permis de réduire les émissions de GES des champs d'application 1 et 2 3,4,5 de 26 % depuis 2020.

Nous avons augmenté notre consommation d'électricité renouvelable à 65 % grâce à 18 systèmes d'électricité solaire sur site et à des contrats d'achat d'électricité renouvelable hors site.

à 65 % grâce à 18 systèmes d'électricité solaire sur site et à des contrats d'achat d'électricité renouvelable hors site. En appliquant les principes de conception de l'économie circulaire, nous avons augmenté notre utilisation d'emballages 7 recyclables 8 ou réutilisables 9 à 71 % de notre portefeuille et réduit le volume de plastique vierge 10 dans les emballages 9 de 21 %.

Sur l'ensemble de nos emballages en papier et en fibres de bois, 94 % des volumes provenaient de papier et de fibres de bois recyclés certifiés ou vérifiés.

Une pratique saine : Kenvue a également continué à promouvoir une culture d'intégrité, d'éthique et de transparence afin d'instaurer la confiance et de créer une valeur substantielle à long terme.

Nous nous engageons à optimiser la performance 14 environnementale de nos produits en utilisant des principes de conception scientifique du cycle de vie 15 et des outils tels que notre Sustainable Innovation Profiler (SIP), qui vise à assurer l'avenir des produits en encourageant l'adoption d'ingrédients et de matériaux d'emballage durables dans le cadre de notre processus d'innovation.

Nous facilitons l'accès aux informations sur les produits par le biais de plateformes numériques et de technologies telles que le glossaire des ingrédients de Neutrogena® et l'outil de transparence numérique Baby de Johnson's® afin de permettre aux consommateurs de faire les meilleurs choix dans leur intérêt et dans celui de leurs proches.

Pour lire le rapport sur la mission Healthy de Kenvue en 2023, visitez www.kenvue.com/hlm-report-2023.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires. Fortes de plus d’un siècle d’expérience, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, les pansements adhésifs BAND-AID®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont reconnues scientifiquement et recommandées par les professionnels de la santé du monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour donner ce pouvoir aux consommateurs et gagner une place de choix dans leurs préférences et leur foyer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kenvue.com.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », telles que définies dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant les objectifs climatiques de l'entreprise et sa mission Healthy Lives. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots comme « planifie », « attend », « s’engage », « expression du futur », « anticipe », « estime » et d’autres mots ayant une signification similaire. Le lecteur est averti de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d'événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats effectifs pourraient varier matériellement par rapport aux attentes et aux projections de Kenvue et des sociétés qui lui sont affiliées.

Une liste et des descriptions des risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être consultées dans les dépôts de Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2023 et les rapports trimestriels suivants sur le formulaire 10-Q ainsi que d'autres dépôts, disponibles sur www.kenvue.com ou sur demande auprès de Kenvue. Kenvue et ses filiales n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de développements, ou autrement.

1 Tous les niveaux de gestion, y compris le gestionnaire, le directeur, le vice-président et les niveaux supérieurs.

2 Asiatiques, Noirs/Africains, Hispaniques/Latinos, Autre diversité raciale ethnique ; 2 races ou plus, NH/PI, AI/AN (Hawaïens natifs ou insulaires du Pacifique, Indiens d'Amérique ou natifs de l'Alaska). Les mesures de composition de la main-d'œuvre sont dérivées des données collectées dans le cadre du rapport EEO-1.

3 S'applique à tous les sites détenus par Kenvue où Kenvue a le contrôle opérationnel, quel que soit le type de bâtiment ; à tous les sites loués utilisés pour la fabrication et/ou la recherche et le développement ; et aux sites loués, non manufacturiers et/ou non dédiés à la recherche et au développement, où le site fait plus de 50 000 pieds carrés et où Kenvue a le contrôle opérationnel. La référence de 2020 et toutes les années de reporting suivantes incluent tous les sites alignés sur la structure de Kenvue après la séparation de Johnson & Johnson en 2023 et n'incluent aucune exclusion opérationnelle ou organisationnelle. Le champ d’application 1 comprend les émissions de gaz à effet de serre (GES) que Kenvue génère directement, par exemple, l'utilisation de chaudières et de véhicules utilisant des combustibles fossiles. Les émissions de la flotte sont rapportées en tant que CO 2 et n'incluent pas d'autres émissions de gaz à effet de serre. Le champ d’application 2 comprend les émissions de GES que Kenvue génère indirectement, provenant de l'électricité ou de l'énergie achetée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments.

4 L'inventaire a été établi conformément au Protocole des gaz à effet de serre (GES) du WRI/WBCSD - A Corporate Accounting and Reporting Standard (édition révisée 2013), incluant l'amendement à ce protocole, intitulé GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015).

5 La limite cible comprend les émissions et les absorptions liées aux terres provenant des matières premières bioénergétiques.

6 Une source d'énergie renouvelable est une source d'énergie capable de se renouveler en peu de temps grâce aux cycles écologiques ou aux processus agricoles (par exemple, la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien). Les objectifs d'électricité renouvelable sont atteints grâce à une combinaison d'actions, notamment l'installation solaire sur site, les virtual power purchase agreements (VPPA), les direct power purchase agreements (PPA), les energy attribute certificates (EAC), également connus sous le nom de renewable electricity certificates (REC), et les green retail contracts.

7 Recyclable, également défini comme prêt pour le recyclage, signifie que l'emballage est conçu pour être collecté, trié et recyclé en utilisant des processus de fin de vie, mais là où les infrastructures de collecte, de tri et de recyclage peuvent ne pas encore être en place pour que l'emballage soit effectivement recyclé. Les meilleures pratiques de « designing for recyclability » pour les emballages en plastique incluent les directives de l'Association of Plastics Recyclers aux États-Unis. Remarque : « Designed for recycling », « designed for recyclability » et « recycle ready » sont également utilisés de manière interchangeable et reflètent la même signification.

8 Kenvue définit l'emballage re-remplissable ou réutilisable comme un emballage conçu pour que l'entreprise ou le consommateur puisse remettre le même type de produit acheté dans l'emballage d'origine, conçu pour être retourné et/ou re-remplissable, et réalisant un nombre minimum de réutilisations en faisant partie d'un système qui permet la réutilisation.

9 L’emballage pour les achats directs peut ne pas inclure tous les produits fabriqués à l’extérieur. Le poids total des emballages en plastique est calculé en utilisant le volume du plan d’affaires 2024 et n’est pas égal aux ventes réelles. Des ajustements manuels de moins de 10 % ont été apportés au volume du plan d’affaires de 2024 en fonction du jugement des experts en la matière pour retirer les matériaux qui ne contiennent pas de plastique.

10 On entend par plastique vierge, une résine nouvellement fabriquée à partir de matériaux pétrochimiques utilisées comme matières premières pour la fabrication de produits en plastique et qui n'a jamais été utilisée ou transformée auparavant.

11 Les volumes comprennent les achats directs d'emballages primaires et secondaires et de brochures. Les volumes ne comprennent pas les matériaux d'emballage utilisés pour certains produits fabriqués par des tiers.

12 Les systèmes de certification reconnus par Kenvue comprennent la norme de chaîne de contrôle FSC® ou PEFC, uniquement lorsque la norme FSC® n'est pas disponible.

13 Le recyclage comprend à la fois le contenu recyclé post-consommation et post-industriel ; Le contrôle du contenu recyclé est effectué par un tiers externe (par exemple, Preferred by Nature). Les informations fournies ici incluent les données des fournisseurs. Bien que nous nous efforcions d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité de ces données, nous reconnaissons qu’il peut y avoir des limites à leur exactitude ou à leur exhaustivité.

14 L'amélioration de la performance environnementale est définie comme une amélioration dans un ou plusieurs des quatre piliers, sans régression par rapport au produit de référence, mesurée à l'aide du profileur d'innovation durable (SIP) de Kenvue.

15 Les principes scientifiques reposent sur quatre piliers – empreinte carbone, chimie verte, emballage durable et empreinte environnementale des produits.

