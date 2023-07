Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (« Kenvue ») a annoncé son intention de déposer aujourd'hui un formulaire S-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») dans le cadre de l'offre proposée par Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) visant à échanger jusqu'à 1 533 830 450 actions ordinaires de Kenvue qu'elle détient, représentant 80,1 % du total des actions ordinaires en circulation de Kenvue, contre des actions ordinaires de Johnson & Johnson. Dans ce contexte, les actionnaires de Johnson & Johnson auront la possibilité d'échanger soit la totalité, soit une partie ou même aucune de leurs actions ordinaires contre des actions ordinaires de Kenvue, sous réserve des modalités de l'offre.

Johnson & Johnson détient actuellement environ 89,6 % du total des actions ordinaires en circulation de Kenvue. Si l'offre d'échange (y compris toutes les transactions connexes) est confirmée, Johnson & Johnson ne sera plus l'actionnaire principal de Kenvue, et Kenvue fonctionnera comme une entité distincte et totalement indépendante.

« Déposer ce formulaire une étape importante dans le parcours de Kenvue vers une autonomie complète », déclare Thibaut Mongon, PDG et directeur de Kenvue. « En tant que la plus grande société de santé au monde (en termes de revenus), nous avons une vision claire, un modèle d’exploitation agile, des principes fondamentaux solides et une raison d’être inspirante : faire en sorte que les gens réalisent le pouvoir extraordinaire des soins quotidiens. »

Ce communiqué est publié à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une offre d'achat de titres, ni une recommandation quant à la participation des investisseurs à l'offre d'échange. L’offre est faite uniquement par le prospectus référencé.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires. S’appuyant sur plus d’un siècle d’héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, le pouvoir extraordinaire des soins quotidiens est notre conviction et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leurs cœurs et leurs maisons.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations concernant Johnson & Johnson et Kenvue qui sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et les hypothèses concernant les activités respectives de Johnson & Johnson et Kenvue, l'économie et d'autres conditions futures. De plus, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué peuvent inclure des déclarations sur les effets attendus de l'offre d'échange concernant Johnson & Johnson et Kenvue, le calendrier et les avantages anticipés de l'offre d'échange, les résultats financiers attendus de Johnson & Johnson et Kenvue, ainsi que toutes les autres déclarations de ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques.

Étant donné que les déclarations prospectives sont liées à l'avenir, elles sont par nature soumises à des incertitudes inhérentes, des risques et des changements de circonstances difficiles à prévoir, et sont détaillées plus amplement dans les rapports périodiques respectifs de Johnson & Johnson et Kenvue déposés auprès de la SEC, dans la déclaration d'enregistrement mentionnée ci-dessous, y compris le prospectus qui en fait partie, le formulaire TO et d'autres documents d'offre d'échange déposés par Johnson & Johnson ou Kenvue, selon le cas, auprès de la SEC. De telles incertitudes, risques et changements de circonstances pourraient entraîner des résultats différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans le présent document sont faites à la présente date, et ni Johnson & Johnson ni Kenvue n'ont l'obligation de les mettre à jour publiquement pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si de telles actualisations s’avèrent requises par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les investisseurs ne devraient pas trop se fier aux déclarations prospectives.

Informations complémentaires et comment les trouver

Ce communiqué est uniquement fourni à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, une sollicitation d'offre d'achat ou d'échange de titres, ni une recommandation relative à la participation des investisseurs à l'offre d'échange. Si l'offre d'échange est initiée, Kenvue déposera auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (la « Déclaration d'enregistrement ») qui comprendra un prospectus. Il n'y a aucune garantie que Johnson & Johnson initie l'offre d'échange aux conditions décrites dans ce document. Il est aussi probable que l’offre d’échange n’ait pas lieu. L'offre d'échange sera effectuée uniquement par le biais du prospectus. Le prospectus contiendra des informations importantes sur l'offre d'échange, Johnson & Johnson, Kenvue et des sujets connexes ; Johnson & Johnson remettra ensuite le prospectus aux détenteurs d'actions ordinaires de Johnson & Johnson. LES INVESTISSEURS ET LES TITULAIRES DE TITRES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉS À LIRE LE PROSPECTUS, ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION D'INVESTISSEMENT, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Ni les membres du personnel, ni les administrateurs de Johnson & Johnson et Kenvue, ni les responsables de distribution désignés pour l'offre d'échange n'est habilité à formuler des recommandations quant à votre participation à l'offre d'échange.

Johnson & Johnson déposera auprès de la SEC une annexe TO, qui contiendra des informations importantes sur l'offre d'échange.

Les détenteurs d'actions ordinaires de Johnson & Johnson peuvent obtenir gratuitement des copies du prospectus, de la déclaration d'enregistrement, de l'annexe TO et d'autres documents connexes, ainsi que toute autre information déposée par voie électronique par Johnson & Johnson et Kenvue sur le site web de la SEC http://www.sec.gov. Les détenteurs d'actions ordinaires de Johnson & Johnson pourront également obtenir une copie du prospectus en cliquant sur le lien suivant http://www.JNJSeparation.com.

Johnson & Johnson a retenu Georgeson LLC comme agent d'information pour l'offre d'échange. Pour obtenir des copies du prospectus de l'offre d'échange et des documents connexes, ou pour des questions sur les modalités de l'offre d'échange ou sur la manière de participer, vous pouvez contacter l'agent d'information au 1-866-695-6074 (numéro gratuit pour les actionnaires, les banques et les courtiers) ou au +1-781-575-2137 (tous ceux qui résident en dehors des États-Unis).

