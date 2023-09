Kenvue Inc. est une société de santé grand public. La société opère à travers trois segments : Self Care, Skin Health and Beauty, et Essential Health. Les catégories de produits du segment Self Care comprennent la toux, le rhume et les allergies, le traitement de la douleur et d'autres produits d'autosoins (santé digestive, sevrage tabagique et autres). Les catégories de produits du segment Santé et beauté de la peau comprennent les soins du visage et du corps et les soins capillaires, solaires et autres. Les catégories de produits du segment Essential Health comprennent les soins bucco-dentaires, les soins pour bébés et d'autres produits de santé essentiels (santé des femmes et soins des plaies). Son portefeuille de marques différenciées comprend Tylenol, Neutrogena, Listerine, Johnson's, Band-Aid, Aveeno, Zyrtec et Nicorette. L'entreprise est présente dans le monde entier et vend et distribue son portefeuille de produits dans plus de 165 pays répartis dans ses quatre régions. Son réseau comprend 114 centres de distribution et 38 centres de service à la clientèle dans toutes ses régions. Ses filiales comprennent JNTL (APAC) HoldCo 2 LLC et JNTL (APAC) HoldCo 2 LLC.

Secteur Produits cosmétiques