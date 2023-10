Keon Capital Inc. a annoncé que M. Harry Nijjar a été nommé secrétaire général de la société, avec effet immédiat. M. Nijjar est actuellement directeur général chez Malaspina Consultants Inc. et offre des services de directeur financier et de conseil financier stratégique à ses clients dans de nombreux secteurs. En tant que directeur financier de Keon, M. Nijjar sera responsable des rapports financiers et d'autres fonctions administratives.

M. Nijjar remplace M. Luke Montaine, qui a démissionné de son poste d'administrateur et de secrétaire général de la société pour se consacrer à d'autres projets.