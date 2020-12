MET se dote d'un nouveau directeur des ventes

Zurich (awp) - Le groupe énergétique MET a annoncé mardi la nomination à début décembre de Klaus Reinisch au poste de directeur des ventes du groupe. A ce titre, l'Autrichien sera chargé de soutenir les "ambitieux projets d'expansion" de l'entreprise, selon les termes du communiqué.

M. Reinisch jouit d'une vaste expérience à l'international, acquise au Royaume-Uni, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et dernièrement en Ukraine. Il a occupé différentes positions dirigeantes au sein de la branche, notamment pour la société de participations ukrainienne Dtek, où il a été en charge des ventes, du marketing et du négoce.

Basé à Zoug, MET est actif sur les marchés européens du gaz, de l'électricité et du pétrole. Présent dans une quinzaine de pays, le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros et emploie plus de 1800 personnes.

La société, rachetée par son directeur Benjamin Lakatos en 2018, est détenue par "ses collaborateurs" à 80%, les 20% restants étant entre les mains du conglomérat singapourien Keppel Corporation.

