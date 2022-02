Données financières SGD USD EUR CA 2021 7 267 M 5 417 M 4 736 M Résultat net 2021 679 M 506 M 443 M Dette nette 2021 9 266 M 6 907 M 6 039 M PER 2021 16,2x Rendement 2021 3,49% Capitalisation 10 955 M 8 166 M 7 140 M VE / CA 2021 2,78x VE / CA 2022 2,34x Nbr Employés 18 452 Flottant - Graphique KEPPEL CORPORATION LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KEPPEL CORPORATION LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 6,04 SGD Objectif de cours Moyen 6,60 SGD Ecart / Objectif Moyen 9,32% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Chin Hua Loh Chief Executive Officer & Executive Director Hon Chew Chan Chief Financial Officer Leong Kay Teoh Non-Executive Chairman Jason Chin General Manager-Group Information Technology Kenny Mok General Manager-Group Risk & Compliance Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KEPPEL CORPORATION LIMITED 17.38% 8 110 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5.38% 717 818 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -6.69% 133 940 SIEMENS AG -10.53% 125 045 GENERAL ELECTRIC COMPANY 5.12% 109 009 3M COMPANY -8.57% 92 873