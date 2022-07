Keppel Corp va étendre son portefeuille d'énergie éolienne avec un investissement de 161 millions de dollars en Europe

Le conglomérat Keppel et KIT ont déclaré mercredi avoir engagé conjointement 160 millions d'euros pour une participation combinée de 33,3 % dans un fonds, qui investira dans un portefeuille d'actifs d'énergie éolienne terrestre existants et futurs en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni.

Les projets sont détenus par Fred. Olsen Renewables AS (FORAS), un développeur norvégien d'énergie renouvelable contrôlé par Bonheur ASA. (https://bit.ly/3yyfYrv)

Les 66 % restants du fonds seront répartis entre la Kommunal Landspensjonskasse (KLP) de Norvège et la MEAG MUNICH ERGO Asset Management (MEAG) d'Allemagne, chacune s'engageant à investir 160 millions d'euros.

Le fonds fera un investissement initial de 176 millions d'euros pour acheter une participation de 49% dans les trois parcs éoliens en exploitation de FORAS en Suède et en Norvège.

Il aura également un "droit et une obligation exclusifs pendant cinq ans" de co-investir dans 49% de tous les futurs parcs éoliens terrestres au Royaume-Uni et en Suède que FORAS amènera au stade de la décision finale d'investissement, a déclaré Keppel Corp dans une déclaration commune avec KIT. (https://bit.ly/3PFkPOH)

L'investissement élargit le portefeuille existant de Keppel dans le domaine de l'énergie éolienne et le premier investissement de KIT dans le secteur des énergies renouvelables, les deux sociétés cherchant à accroître leur portefeuille d'énergie durable d'ici la fin de la décennie, ont ajouté les sociétés.

KIT financera environ 131 millions d'euros dans FundCo, obtenant ainsi une participation de 27,3 % dans celle-ci, tandis que le conglomérat Keppel détiendra environ 6 % dans l'entité.

(1 $ = 0,9972 euros)