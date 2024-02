Keppel Corporation Limited est une société d'investissement et de gestion. Les segments de la société comprennent l'énergie et l'environnement, le développement urbain, la connectivité, la gestion d'actifs, et les entreprises et autres. Le segment Énergie et environnement comprend la conception, la construction, la fabrication et la réparation d'installations de production offshore et de plates-formes de forage, la conversion et la réparation de navires et la construction navale spécialisée, la production d'électricité, les énergies renouvelables, l'ingénierie environnementale et l'exploitation et la maintenance d'infrastructures. Le secteur du développement urbain comprend la promotion et l'investissement immobiliers, ainsi que le développement de projets directeurs. Le secteur de la connectivité comprend la fourniture de services de télécommunications, la vente au détail d'équipements et d'accessoires de télécommunications, le développement et l'exploitation de centres de données et la fourniture de solutions logistiques. Le secteur de la gestion d'actifs comprend la gestion de fonds privés et de sociétés d'investissement immobilier et d'entreprises cotées en bourse.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation