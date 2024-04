Keppel Ltd. est une société mondiale de gestion d'actifs et d'exploitation qui fournit des infrastructures et des services essentiels pour les énergies renouvelables, les énergies propres, la décarbonisation, la rénovation urbaine durable et la connectivité numérique. Ses activités dans le secteur de l'infrastructure fournissent des solutions et des services énergétiques et environnementaux qui sont essentiels au développement durable. Ses activités dans le secteur de l'immobilier fournissent des solutions d'espaces urbains durables, en se concentrant sur la rénovation urbaine durable et l'habitat pour personnes âgées. Les principales activités du segment Connectivité comprennent le développement et l'exploitation de centres de données, la fourniture de services de télécommunications, la vente d'équipements de télécommunications et de technologies de l'information et la fourniture de solutions et de services d'intégration de systèmes. Le segment Activités d'entreprise comprend principalement les opérations de trésorerie, la recherche et le développement, les participations, la fourniture de services de gestion et d'autres services d'appui.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation