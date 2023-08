Keppel Pacific Oak US REIT (le Trust) est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. La principale activité de la fiducie est la détention de placements. La fiducie et ses filiales possèdent et investissent, directement ou indirectement, dans un portefeuille d'immeubles de bureaux productifs de revenus aux États-Unis, ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier. Le portefeuille de la société comprend environ 13 immeubles de bureaux (les propriétés) situés aux États-Unis sur huit marchés clés en croissance, avec une surface louable nette totale d'environ 4 703 684 pieds carrés. Ses immeubles comprennent The Plaza Buildings, Bellevue Technology Center, The Westpark Portfolio, Great Hills Plaza, Westech 360, Westmoor Center, 1800 West Loop South, Bellaire Park, 125 John Carpenter (One Twenty-Five), Maitland Promenade I & II, Iron Point, Powers Ferry, et Northridge Center I & II. La société est gérée par Keppel Pacific Oak US REIT Management Pte. Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial