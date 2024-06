Keras Resources PLC - société d'exploitation minière basée à Surrey, en Angleterre, qui se concentre sur l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis - a commencé la mise en service à chaud d'une usine de granulation intégrée dans l'installation de traitement Delta qu'elle vient d'acquérir. L'entreprise explique que la mise en service à chaud permet de tester chaque composant de l'usine dans des conditions de charge progressivement croissantes jusqu'à ce que la capacité nominale soit atteinte. Dans le cadre du processus de mise en service à chaud, les circuits liquides de l'usine de granulation - à savoir l'ajout d'un liant organique et d'un agent anti-poussière - ont été mis en service et introduits dans la charge de phosphate naturel de haute qualité broyé.

Graham Stacey, directeur général, déclare : "Les progrès constants vers la mise en service à pleine charge et le perfectionnement d'un circuit intégré constituent toujours une phase difficile de la construction d'une usine et de la mise en place d'une production en régime permanent. Nous sommes très heureux d'avoir progressé vers la mise en service à chaud et la production des premiers granulés organiques sans aucun défaut matériel à ce jour, ce qui témoigne de l'engagement de l'équipe de construction et de mise en service compte tenu des complexités du déménagement de Spanish Fork et de l'intégration des circuits HPGR et granulateur dans une configuration entièrement différente."

