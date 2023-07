Keras Resources plc opère en tant qu'explorateur et développeur. Les projets de la société comprennent le projet de phosphate de Diamond Creek dans l'Utah et le projet de manganèse de Nayega au Togo. Elle détient 100 % de Falcon Isle Resources LLC et de Falcon Isle Holdings LLC (collectivement Falcon Isle). Falcon Isle possède et exploite la concession et la mine de phosphate organique de Diamond Creek et l'installation de traitement de Spanish Fork dans l'Utah, aux États-Unis d'Amérique. Le projet de phosphate de Diamond Creek est situé à environ 70 kilomètres au sud-sud-est (SSE) de Salt Lake City, Utah. La société détient une participation de 85 % dans la Société Générale des Mines SARL (SGM) qui détient les permis de recherche pour le projet de manganèse de Nayega dans le nord du Togo, en Afrique de l'Ouest. Le projet de manganèse de Nayega est situé dans le nord du Togo, à environ 30 kilomètres de la route nationale N1. Le projet comprend quatre permis de recherche, couvrant 29 819 hectares : le permis de Pana, le permis de Tandjoare, le permis de Naki-Est et le permis de Borgou.

Secteur Métaux et minéraux précieux