Kering : Barclays entame le suivi à 'surpondérer'

Barclays a entamé mercredi le suivi du titre Kering avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 800 euros dans le cadre d'une initiation 'positive' sur le secteur européen du luxe.



Dans son étude, qui compte un peu plus de 200 pages, le broker britannique explique que le nouveau chapitre que s'apprête à ouvrir le groupe français pourrait bien se révéler 'attrayant'.



'Après une période de sous-performance, nous pensons que Gucci devrait retrouver une dynamique favorable à mesure que certains de ses investissements commenceront à porter leurs fruits', assure-t-il dans la note.



Barclays - qui souligne que les performances des marques Saint Laurent et Bottega Veneta se révèlent elles aussi robustes - estime que Kering pourrait aussi sortir gagnant des thématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et liées aux M&A (fusions-acquisitions).



