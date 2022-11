Kering : Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance'

Credit Suisse a réitéré mardi son opinion 'surperformance' sur le titre Kering, qu'il accompagne d'un nouvel objectif de cours de 670 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen du luxe, le broker souligne que le positionnement du groupe français s'est amélioré en comparaison des précédentes phases de ralentissement économique, ce qui met en évidence selon lui la faiblesse de sa valorisation actuelle.



S'agissant des difficultés actuelles de la marque Gucci, le courtier évoque un risque accru concernant le dossier, mais aussi un rendement potentiel intéressant en cas de bonnes surprises sur l'activité.



