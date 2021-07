Kering : Invest Securities relève son objectif

L'opinion boursière de l'analyste reste à neutre avec un objectif de cours relevé à 732 E (contre 724 E) après l'annonce des résultats. ' L'accueil plutôt frileux que le marché réserve aux publications de résultats des sociétés du secteur luxe laisse penser que celle de Kering (EBIT et CA > de 5% à nos estimations) subira le même sort ' indique Invest Securities.



' Toute la question est de savoir si la facilité avec laquelle les groupes de luxe battent régulièrement le consensus, ne va pas céder la place à une situation beaucoup plus contrastée dans le contexte d'une évaluation absolue et relative sans précédent ' rajoute le bureau d'analyses.



' En attendant, Kering a réalisé un T2/S1 brillant, même si la marque Gucci ne fait que retrouver son niveau d'activité pré pandémie (après tout de même une croissance réelle de +86% au T2 soit +4% sur T2 2019), et la stratégie multi marques continue de marquer des points dans tous les domaines '.



L'analyste estime qu'avec un EBIT consolidé de 2,295MdsE pour le luxe stricto sensu et une marge proche de 30%, Kering est encore légèrement en retrait de sa production record du 1er semestre 2019.



