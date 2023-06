Kering : Oddo BHF réduit légèrement sa cible

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours réduit de 506 à 498 euros.



Selon le broker, Kering s'oriente vers une croissance y/y à tcc du CA groupe pour le T2 à +3% (avec Gucci à +4% après +1% au T1) soit une révision en baisse assez visible (contre +6% auparavant avec un retail à près de 11% et Gucci à +6%).



'La modeste accélération de la croissance qui se profile pour le T2 confirme que le groupe reste dans une période de transition avec un rythme y/y toujours très nettement en dessous de celui que nous calculons pour l'ensemble de l'industrie (nous prévoyons +17% au T2 après +15% calculé pour le T1)', ajoute l'analyste.



A la suite de cette croissance attendue plus faible sur 2023, Oddo BHF ajuste en baisse de 2% ses prévisions de résultats.



