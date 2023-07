KERING : Oddo BHF reste à neutre avant les semestriels

Le groupe a annoncé hier soir deux changements managériaux d'importance. Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 498 E.



Le management central du groupe va s'étoffer avec la promotion au poste de deputy CEO d'une part de Jean Marc Duplaix (CFO en titre) qui sera en charge de la finance et des opérations et d'autre part de Francesca Belletini (CEO Saint Laurent) qui sera en charge du développement des marques indique Oddo BHF.



' Le management de la principale marque du groupe Gucci (elle représente à elle seule près de 70% de son EBIT) va changer avec le départ de Marco Bizzarri qui devrait être effectif le 23 septembre. Il sera remplacé pour une période transitoire par Jean François Palus ' souligne le bureau d'analyses.



L'analyste estime que le changement acté à la tête de Gucci semble suggérer que la conviction a été acquise récemment que Gucci ne pouvait pas se redresser comme désiré dans sa structure actuelle, Jean François Palus sera supposé améliorer le fonctionnement de la marque et préparer le futur.



' Il faudra peut-être attendre une nouvelle nomination pour voir à quel point les choses vont changer ' estime Oddo BHF.



' Le titre est très décoté mais la trajectoire financière de Gucci reste particulièrement incertaine à ce stade : nous ne sommes pas convaincus que les efforts actuels entrepris suffisent pour assurer une relance mais l'amplitude et la nature des changements à venir restent difficiles à anticiper à ce stade ' rajoute l'analyste.



