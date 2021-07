Kering : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé à 710 euros, contre 669 euros précédemment.



Hier soir, Kering a publié un chiffre d'affaires de 4157 ME au titre du 2e trimestre, un chiffre 2% au-dessus des attentes d'Oddo et de celles du consensus. 'On assiste bien à une accélération séquentielle modérée de la croissance à deux ans', indique l'analyste, soit 6% au 1er trimestre puis 11% au 2e trimestre.



'Nous remontons modérément nos prévisions de CA (+2% environ sur 2021 et années suivantes) pour tenir compte d'une croissance à deux ans un peu plus vigoureuse au second semestre, notamment chez Gucci (où nous tablons sur une progression à deux ans du retail voisine de +14%)', indique Oddo.



'Nous restons toujours un peu prudents sur le titre dans la mesure où le gap de croissance avec les leaders reste encore très visible avec pour conséquence un levier sur les marges moins prononcé en sortie de crise post pandémique. Sur la base de nos nouvelles estimations, le titre traite avec une décote d'environ -15% sur LVMH, cela ne nous paraît pas un niveau très élevé', conclut l'analyste.



