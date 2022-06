Kering : Oddo reste prudent et confirme son conseil

Oddo maintient son conseil 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 675 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que 30% du réseau du groupe était fermé en avril et mai en raison de la situation sanitaire en Chine, et qu'un redémarrage 'très hésitant' se profile. Il faut néanmoins s'attendre à un CA T2 sur la Chine qui devrait baisser de plus de 30%, estime le broker.



Gucci, la marque phare du groupe, reste la plus exposée et Oddo ajuste par conséquent ses prévisions, tablant désormais sur une croissance organique de 4% pour Gucci au T2 (contre +7% dans la précédente estimation), et de 11% au T3 (contre 13%).



'Dans l'ensemble, nous trouvons les valorisations des valeurs de luxe à présent attractives dans une perspective à 12 mois mais le potentiel de rattrapage du titre Kering dans ce contexte dépendra évidemment de l'évolution de la perception de Gucci par les investisseurs', conclut le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.