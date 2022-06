Kering : RBC reste à 'surperformance', objectif 810 euros

RBC a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 810 euros suite à la journée d'investisseurs organisée par le groupe de luxe français.



Dans une note de recherche, le courtier canadien souligne que Kering tente de repositionner sa marque-phare, Gucci, en orchestrant une montée en gamme notamment sous l'impulsion d'une amélioration de l'offre de maroquinerie.



Une stratégie qui s'annonce gagnante, d'après RBC, qui salue également le recrutement bouclé à plusieurs postes-clé de la marque vert-rouge-vert.



Saluant une dynamique favorable et une exécution 'solide' qui devrait selon lui permettre de résoudre les problèmes rencontrés en Chine, le broker estime que Gucci est en mesure d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros et une marge opérationnelle (Ebit) de plus de 41% à moyen terme.



