Kering : Stifel note des performances contrastées

L'analyste estime que les performances des marques sont contrastées. Suite à l'annonce des trimestriels, Stifel confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 795 E.



' La croissance en comparable de Kering au 1er trimestre a été solide (+21 % contre +18% pour le consensus Bloomberg), mais l'échec surprenant de Gucci (+13% contre +18% pour le consensus Bloomberg) est dû aux blocages de COVID en Chine qui ont affecté la performance du mois de mars plus que prévu ' souligne Stifel.



' Ce chiffre a éclipsé un autre trimestre exceptionnel pour YSL (+37% contre +24% pour le consensus) et des Autres Marques avec Balenciaga en tête (+35% contre un consensus +21%) ainsi qu'une nouvelle performance solide pour Bottega Veneta (+21% contre consensus +16%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Stifel estime que la toile de fond du deuxième trimestre est devenue plus difficile pour le secteur. Les niveaux de perturbation du COVID se sont aggravés en avril en Chine, les inquiétudes concernant la stagflation macroéconomique mondiale s'intensifient et l'Amérique du Nord est confrontée à des comparaisons plus difficiles.



' Au niveau du groupe, nous ne voyons pas le consensus des bénéfices de l'année fiscale 2022 bouger beaucoup à première vue (stable à légèrement en baisse).



' Nous nous attendons à ce que les prévisions de ventes de Gucci au T2 soient revues à la baisse (reflétant principalement la situation difficile de COVID en Chine) et que les marges de Gucci pour l'exercice 22 diminuent un peu (en raison d'un réinvestissement marketing plus important pour défendre sa part de marché, notamment en Grande Chine). Mais ceci devrait être largement atténué par les performances exceptionnelles d'YSL et des Autres Marques.



