Kering : Stifel réduit son objectif de cours

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Kering, avec un objectif de cours réduit de 645 à 630 euros.



'Nous réduisons nos prévisions d'EBIT FY23-24E pour Kering de -2% et -1% respectivement anticipant ainsi les résultats du 1S23 attendus le 27 juillet', indique l'analyste qui s'attend à une révision à la baisse des hypothèses de croissance du 2T23 pour Gucci, en raison, notamment, d'une reprise des ventes plus lente que précédemment modélisée en Chine.



Stifel table aussi sur des hypothèses de croissance plus faibles pour les marques non-Gucci et des hypothèses de marge plus faibles au 1S23 pour les autres maisons, pointant notamment les défis auxquels Balenciaga fait face aux États-Unis.



