Kering : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Kering tout en abaissant son objectif de cours de 670 à 600 euros, estimant que si Gucci demeure un dossier retenant l'attention, la valorisation semble convaincante pour les investisseurs à long terme.



A l'approche du point d'activité du groupe de luxe pour son troisième trimestre (prévu le 20 octobre), le broker indique anticiper une croissance organique de 12%, mais prévoir un quatrième trimestre difficile pour la division Gucci, toujours jugée 'en transition'.



'Si Gucci demande de la patience aux investisseurs, l'action ne reflète pas pleinement sa puissance de résultats à long terme ainsi qu'un portefeuille de marques plus équilibré et plus fort, avec YSL en voie de devenir la prochaine méga-marque de luxe', estime-t-il.



