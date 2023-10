KERING : UBS abaisse son objectif de cours

Le 03 octobre 2023 à 11:44 Partager

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 446 E (au lieu de 511 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre 2023.



' Nous voyons une valeur à long terme dans le portefeuille de marques de Kering ; cependant, le mouvement de reprise pourrait être plus long et plus coûteux dans le contexte actuel de ralentissement du secteur du luxe ' indique UBS.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.