Kering : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours de 635 E à 695 suite à l'annonce des ventes au 1er trimestre.



' Nous augmentons nos ventes organiques pour l'exercice 2021e de +5%, en grande partie grâce à la forte performance de Bottega Veneta et des autres maisons de luxe. Nos prévisions de ventes et d'EBIT pour les exercices 2022-2023 augmentent de +7% en moyenne, reflétant une reprise à moyen terme avec le retour des voyages ' indique Credit Suisse.



L'analyste indique que ses marges pour l'exercice 21-22e restent inférieures à celles de l'exercice 2019 car il pense qu'une augmentation de l'apport marketing est nécessaire pour soutenir la dynamique de la marque.



' Nous prévoyons que les ventes organiques du groupe pour les exercices 21-22 seront supérieures de 5% et 15% à celles de l'exercice 19 ' rajoute le bureau d'études.



Credit Suisse souligne que le titre se négocie actuellement avec une décote de 17% par rapport au secteur du luxe et de 26% par rapport à LVMH sur la base de l'exercice précédent.



