Kering : Invest Securities abaisse son conseil à neutre

Invest Securities estime que l'ombre portée par LVMH et Hermes ne doit pas faire oublier le potentiel du portefeuille de Kering.



' Le marché semble encore timoré dans son analyse car même si la marque phare de Kering peut encore souffrir de la comparaison par rapport à ses pairs, à peine au niveau des chiffres de 2019 en ventes à l'issue du S1 2021 (IS (e)), son potentiel peut justifier une poursuite du rattrapage à la faveur d'une exposition retail croissante et d'un mix produit premium renforcé, les deux allant de pair ' indique l'analyste.



' Le questionnement permanent autour des faiblesses réelles ou présumées de la marque Gucci, dont sa dépendance au marché de flux, masque les fondamentaux des autres marques dont la croissance se poursuit, en même temps qu'elle s'homogénéise à haut niveau ' rajoute le bureau d'analyses.



Les prévisions d'Invest Securities restent supérieures en EBIT au consensus Factset de l'ordre de +5% pour 2021 et +7% pour 2022. ' Beaucoup moins consensuelle que LVMH, l'action Kering reste toujours décotée par rapport au leader sur les ratios classiques (-25% en PER 21) '.



' Mais le verdict de notre objectif de cours à 724 E (contre 698 E) faiblement relevé, nous contraint à passer notre opinion à neutre (contre achat) '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.