Kering : Invest Securities relève son objectif

Invest Securities estime que la marque Gucci a inversé sa trajectoire (croissance organique de +24,6%), quoique nettement en retard sur ses pairs.



' Selon nous, il faudra attendre le T3 2021 pour qu'elle puisse retrouver une production supérieure à celle de 2019. Une forte reprise de momentum semble cependant acquise, et avec elle, la promesse d'un rebond massif des résultats que la dynamique de croissance des autres marques devrait soutenir ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste indique qu'un certain mimétisme devrait opérer dans un secteur dopé par la très forte reprise de ses principaux débouchés (Chine et USA) pour justifier un relèvement de ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice 2021.



' Nos chiffres de BNA nous situent désormais en avance de 10% sur le consensus. Le portefeuille multi marques de Kering qui cumule, outre Gucci, trois marques milliardaire en E avec une empreinte très forte, est un atout consistant pour en renforcer l'audience et la rentabilité ' rajoute le bureau d'études. Invest Securities relève son objectif de cours à 698E (contre 620 E), et confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

