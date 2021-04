KERING : les ventes bondissent de 26 % au premier trimestre, Gucci brille à nouveau

Le rebond est puissant. Lors du premier trimestre 2021, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 3,89 milliards d’euros, en hausse de 21,4 % sur un an à données publiées. En comparable, la croissance atteint 25,8 % et dépasse les attentes du marché qui s'établissaient à +17%. Le groupe de luxe a profité du dynamisme retrouvé de Gucci, qui représente 56 % de ses ventes. La marque phare de Kering a connu une croissance de 24,6 % en comparable, tirée par la demande en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. C’est bien plus que les +19 % attendus par le marché.



Les autres marques du groupe ne sont pas non plus en reste, avec Yves Saint Laurent (+23,4 % en comparable), Bottega Veneta (+24,6%) et les " Autres Maisons ", qui comprennent notamment Alexander McQueen et Balenciaga, (+33,1%).



" Kering a réalisé une très bonne performance au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les niveaux d'avant la pandémie ", a commenté François-Henri Pinault, le PDG de Kering, ajoutant que " l'ensemble de nos Maisons contribue à ce rebond et nous sommes particulièrement satisfaits de la dynamique de Gucci, à l'heure où la Maison célèbre son centenaire ".



Concernant les perspectives, François-Henri Pinault s'est contenté de déclarer que " si 2021 devrait encore être marquée par les effets de la crise sanitaire, la stratégie, le positionnement et la créativité de chacune de nos Maisons leur permettront d'exceller dans le contexte actuel ".



En Bourse, le titre Kering progresse de 1,09 % à 632,90 euros. Si les investisseurs font bon accueil à cette publication, ils sont toutefois un brin moins enthousiastes que lorsque LVMH avait réalisé son point d'activité la semaine dernière. Il faut dire que le grand rival de Kering avait affiché une croissance organique de 30 % sur les trois premiers mois de l'année.



Du coté des analystes, Invest Securities a relevé son objectif de cours de 620 à 698 euros sur le titre Kering, tout en maintenant sa recommandation d'Achat, alors que Gucci renoue avec une croissance robuste. Le bureau d'études souligne néanmoins que la marque est encore en retard sur ses pairs (notamment Louis Vuitton) et qu'il faudra attendre le troisième trimestre pour qu'elle puisse retrouver une production supérieure à celle de 2019.



Pour sa part, Goldman Sachs a relevé sa cible de 725 à 750 euros, tout en confirmant sa recommandation d'Achat. Le broker anticipe désormais une croissance de 22,6 % des ventes de Gucci cette année , contre +20 % auparavant.



Enfin, Jefferies a reconduit sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 700 euros sur la valeur. Le broker estime, qu'à ce stade, Gucci ne pouvait pas égaler les performances de Louis Vuitton. " Il fallait juste que la marque rassure et c'est ce qu'elle a fait et plus encore ", estime l'analyste, ajoutant que son élan devrait se renforcer à l'avenir.