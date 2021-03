KERING : Citi relève son objectif de cours

Citi a relevé son objectif de cours sur Kering de 620 à 635 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat dans l'attente des résultats du premier trimestre 2021. A la lumière de données solides sur le secteur en Chine et aux Etats-Unis, partiellement compensées par des fermetures de magasins plus nombreuses, des flux touristiques toujours déprimés en Europe et des vents contraires plus forts liés aux taux de change, le broker a relevé ses estimations pour 2021 et 2022.



Le bureau d'études s'attend à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de Gucci soit encore inférieur à celui des grandes marques pendant quelques trimestres encore, ce qui pourrait limiter la hausse du cours de l'action à court terme.



Cependant, l'analyste estime que le rapport rendement/risque devienne beaucoup plus favorable au second semestre 2021 et à l'exercice 2022, lorsque les bénéfices des récents investissements dans les marques seront visibles.