KERING : la logistique des marques est rapatriée à Trecate, en Italie

En 2019, Kering entreprenait la construction de sa nouvelle plateforme logistique à Trecate, à 55 kilomètres de Milan. D'ici 2022, cette installation ultramoderne sera pleinement opérationnelle et assurera l'ensemble des activités logistiques européennes des maisons du groupe. Le géant du luxe a pris acte des attentes de plus en plus élevées des consommateurs. Ces derniers veulent non seulement un service impeccable, mais également une expérience accélérée et sans faille, quel que soit le canal utilisé.



En centralisant les flux logistiques et opérationnels de Kering sur un seul site, la plateforme de Trecate permet au groupe de maîtriser la chaîne d'approvisionnement de bout en bout : la disponibilité des produits est améliorée, les stocks sont optimisés et la distribution est assurée plus rapidement, aussi bien dans les boutiques que directement auprès des clients.



L'ancien modèle de distribution de Kering, basé en Suisse et réparti sur plus d'une vingtaine de sites, était arrivé à saturation. A cet égard, Kering abandonne donc Lugano, dispositif qui avait entraîné un lourd contentieux avec le fisc italien autour de l'équité des prix de transfert (Kering a été condamné in fine à une amende de 1,25 milliard d'euros dont il s'est effectivement acquitté).



En centralisant en un seul lieu de nombreux services logistiques, la nouvelle plateforme offre plusieurs avantages, tels que la réduction des délais de livraison et la diminution du coût par pièce. Les maisons, elles aussi, bénéficient de cette nouvelle organisation.



En rassemblant les ressources de logistique et de stockage sur le site de Trecate, Kering leur permet ainsi de se concentrer sur l'essentiel : la créativité, l'excellence dans l'exécution, la relation client et la communication.



Avec ses 160 000 m², le centre logistique et d'approvisionnement multicanal de Trecate permet à Kering non seulement de répondre à la croissance de la demande actuelle, mais aussi d'anticiper celle à venir.



Le site, ouvert en 2020 et qui atteindra sa pleine capacité en 2022, est à même d'assumer la gestion et la rationalisation de l'ensemble du processus logistique.



Il dispose déjà d'une capacité d'expédition et de stockage deux fois supérieure à celle de la structure utilisée précédemment en Suisse, et se trouve à proximité de plusieurs grands carrefours internationaux italiens : Milan, Turin et l'aéroport international de Malpensa. Gucci, Bottega Veneta et Saint Laurent s'appuient déjà sur la plateforme de Trecate pour leurs activités de prêt-à-porter, de chaussures, de soie, de maroquinerie et pour certaines activités de e-commerce.



Dans une note publiée ce matin, Invest Securities précise que la capacité de Trecate pourrait permettre de traiter jusqu'à 80 millions de pièces par an. Proche des sites de production, en particulier de Gucci, cette plate-forme devrait permettre d'abaisser le coût unitaire logistique de -25%, grâce notamment à une réduction du temps d'acheminement des produits distribués de 50%.



Cette efficacité devrait permettre d'alimenter l'essor rapide des ventes réalisées en digital, sachant que l'internalisation pour l'essentiel des sites de e-commerce des marques du groupe exige de gros moyens logistiques, précise le broker.