Communiqué_Acquisition d'un immeuble emblématique via Monte Napoleone_04 04 24_FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



4 avril 2024



ACQUISITION D'UN IMMEUBLE EMBLÉMATIQUE

VIA MONTE NAPOLEONE, À MILAN

Kering annonce aujourd'hui l'acquisition de la société propriétaire de l’immeuble milanais emblématique et chargé d’histoire situé via Monte Napoleone 8, pour un montant d’environ 1,3 milliard d'euros, auprès d’une filiale de Blackstone Property Partners Europe.

Situé à l'angle le plus prestigieux du Quadrilatero della Moda, l'immeuble du XVIIIe siècle s'étend sur cinq étages, totalisant 11 800 m² de surface brute. L’ensemble comprend plus de 5 000 m² d'espace commercial, ce qui en fait l’un des plus importants de la via Monte Napoleone.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons.

Kering poursuit une gestion proactive de son portefeuille immobilier avec l'objectif à court moyen terme de conserver une participation dans ses principaux actifs aux côtés de co-investisseurs dans des véhicules dédiés.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

