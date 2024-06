Kering : AlphaValue abaisse son opinion à Accumuler

AlphaValue abaisse son opinion d’Achat à Accumuler et réduit son objectif de cours de 476 à 373 euros. "La conversation avec le directeur financier et l'équipe des relations publiques a confirmé nos perspectives prudentes. Le groupe a réitéré ses prévisions concernant les résultats du premier trimestre et a exprimé sa confiance dans le redressement de Gucci, tout en reconnaissant qu'il faudra plus de patience", explique le bureau d'études.



"Le directeur financier a confirmé qu'il n'y a pas eu de changement de tendances au deuxième trimestre et pas d'amélioration significative au niveau du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2024 (-11% pour le groupe/-21% chez Gucci). La contraction des ventes au détail sera principalement due à Gucci, et la poursuite de l'optimisation des ventes en gros continuera à peser sur les chiffres d'affaires d'Yves Saint Laurent et de Bottega Veneta", fait savoir AlphaValue pour justifier sa décision.



Malgré un environnement de consommation mondial difficile, le groupe de luxe a décidé de donner la priorité aux investissements dans ses marques. Les dépenses d'exploitation devraient augmenter entre 4 et 6% par rapport à l'année dernière. Kering prévoit une baisse du résultat opérationnel de 40-45% au premier semestre 2024, avec des marges opérationnelles qui s'amélioreront progressivement au second trimestre 2024.