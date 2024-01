Communiqué officiel de KERING

Communiqué - Bilan semestriel contrat de liquidité Décembre 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



3 janvier 2024

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 750 titres

22 563 116 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 251

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 289

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 227 285 actions pour 102 850 816,70 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 221 535 actions pour 100 148 004,18 euros

Il est rappelé qu’au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 000 titres

24 806 311 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 245

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 111

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 177 685 actions pour 97 634 309,51 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 176 685 actions pour 97 161 895,15 euros

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

Contacts



Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

