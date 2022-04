Kering : CROISSANCE SOUTENUE AU PREMIER TRIMESTRE 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 21.04.2022

CROISSANCE SOUTENUE AU PREMIER TRIMESTRE 2022



Chiffre d’affaires du Groupe : 4 956 M€

+27% en données publiées et +21% en comparable

« Nous débutons 2022 avec un trimestre très solide dans un environnement plus incertain, notamment impacté depuis mars par les restrictions dues au Covid en Chine. Toutes nos Maisons enregistrent une croissance à deux chiffres sur le trimestre, avec des performances spectaculaires chez Saint Laurent, dans nos Autres Maisons, tout particulièrement Balenciaga, et chez Kering Eyewear. Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta est en forte augmentation, sur des bases de comparaison élevées. La croissance de Gucci, très soutenue en Amérique du Nord et en Europe, est affectée par son exposition à la Chine, où nous renforçons son organisation pour capter tout le dynamisme de ce marché. Tout en restant attentifs aux conditions économiques et géopolitiques, nous investissons dans toutes nos marques, dont l’attractivité continuera à nourrir notre croissance et notre profitabilité. Enfin, je souhaite exprimer ma profonde sympathie, au nom de l’ensemble du Groupe, aux personnes dont la vie est affectée par la guerre en Ukraine. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe est en forte hausse au premier trimestre 2022, à +27% en données publiées et à +21% en comparable par rapport au premier trimestre 2021. L’écart reflète essentiellement un effet de change. L’effet périmètre est quasi-nul, la consolidation de Lindberg ayant compensé la cession des activités horlogères.

Le chiffre d’affaires du réseau en propre augmente de +23% en comparable par rapport au premier trimestre 2021 et de +32% en comparable par rapport au premier trimestre 2019. La croissance des ventes est soutenue par une très bonne dynamique en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Japon. En Asie-Pacifique, elle est impactée par les nouvelles mesures de confinement dans certaines métropoles majeures en Chine. Les ventes en ligne poursuivent leur hausse sur le trimestre et représentent 15% des ventes en propre.



Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T1 2022 T1 2021 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 2 590,7 2 167,7 +19,5% +13,4% Yves Saint Laurent 739,0 516,7 +43,0% +37,2% Bottega Veneta 396,4 328,2 +20,8% +16,3% Autres Maisons 973,4 718,5 +35,5% +35,1% Kering Eyewear et Corporate 308,1 192,0 +60,5% +35,1% Eliminations (51,7) (33,1) - - KERING 4 955,9 3 890,0 +27,4% +21,4%





(1) À périmètre et taux de change comparables.

Gucci : une croissance solide

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires de Gucci atteint 2 591 millions d’euros, soit une hausse de +20% en données publiées et de +13% en comparable.

Les ventes dans le réseau de boutiques en propre sont en croissance de +15% en comparable par rapport au premier trimestre 2021. La très bonne dynamique des ventes se poursuit auprès des clientèles locales d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest notamment. Les performances en Asie-Pacifique sont plus contrastées en raison de nouvelles mesures de confinement liées au Covid en fin de période, notamment en Chine continentale.

Le Wholesale est en baisse de -2% en comparable sur le trimestre. La rationalisation de ce canal est désormais finalisée.

Yves Saint Laurent : de nouveaux sommets

Yves Saint Laurent réalise un début d’année exceptionnel, avec un chiffre d’affaires de 739 millions d’euros, en augmentation de +43% en données publiées et de +37% en comparable.

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en très forte hausse, à +49% en comparable, grâce à une croissance à deux chiffres dans toutes les catégories de produits. Cette excellente dynamique est portée par des performances spectaculaires en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord.

Les ventes dans le réseau Wholesale, en phase de rationalisation, sont en augmentation de +10% en comparable sur le trimestre.

Bottega Veneta : une performance toujours remarquable

Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’élève à 396 millions d’euros au premier trimestre, en augmentation de +21% en données publiées et de +16% en comparable, sur des bases de comparaison élevées. Par rapport au premier trimestre 2019, la hausse des ventes est ainsi de +59% en comparable.

L’activité dans le réseau en propre est très soutenue, en hausse de +18% en comparable sur le trimestre, avec de très bonnes performances en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Japon.

Le canal Wholesale, dont la maison poursuit également l’optimisation, connaît une augmentation de +10% en comparable.

Autres Maisons : un excellent début d’année

Les Autres Maisons démarrent extrêmement bien l’année avec un chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 qui s’établit à 973 millions d’euros, en hausse de +35% tant en données publiées qu’en comparable, le changement de périmètre compensant les effets de change. Chacune des Maisons délivre une croissance à deux chiffres. Les ventes dans le réseau en propre sont en hausse de +45% en comparable sur le trimestre et les ventes Wholesale progressent de +22%.

Balenciaga et Alexander McQueen continuent de se développer remarquablement, portées par toutes les zones géographiques. Brioni poursuit sa croissance et les Maisons de Joaillerie confirment leur dynamique exceptionnelle.

Kering Eyewear et Corporate*

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de Kering Eyewear et Corporate s’élève à 308 millions d’euros, le chiffre d’affaires total de Kering Eyewear atteignant 300 millions d’euros, en hausse de +36% en comparable.

* Le segment « Corporate et autres » a été renommé « Kering Eyewear et Corporate », les éliminations intra-groupe étant désormais publiées dans une ligne séparée.



RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2022

Kering annonce la cession de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin à leur management

24 janvier 2022 - Kering a annoncé la signature d'un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group SA, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel.

Mise en œuvre de la deuxième tranche du Programme de Rachat d'Actions propres

22 février 2022 - Dans le cadre du Programme de Rachat d’Actions annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0 % de son capital social sur une durée de 24 mois, Kering a mis en place un nouveau contrat d’achat d’actions avec un Prestataire de Services d’Investissements.

Évolution de la composition du Conseil d'administration de Kering

4 mars 2022 - Au cours de sa réunion du 4 mars 2022, le Conseil d’administration de Kering, en coordination avec le Comité des nominations et de la gouvernance, a entériné la démission de Sophie L’Hélias, le non-renouvellement du mandat d’Yseulys Costes, et la soumission au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 28 avril 2022 des nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg en qualité d’Administrateurs indépendants et du renouvellement du mandat de Daniela Riccardi, en qualité d’Administratrice indépendante.

Kering Eyewear annonce l’acquisition du lunetier américain iconique Maui Jim

14 mars 2022 - Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim, Inc. Fondée en 1987 à Hawaï, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes de soleil au monde, reconnue pour son design exceptionnel et sa technologie de pointe. La transaction, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2022.

Convention de partenariat pour l’insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap

17 mars 2022 - Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et le haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises ont annoncé une convention de partenariat avec le groupe Kering qui s’engage à mener des actions concrètes pour l’emploi des jeunes et pour l’accès des personnes en situation de handicap à ses métiers : recrutements, alternances, mentorats, immersions dans le cadre du contrat d’engagement jeune.

Gianfilippo Testa nommé CEO d’Alexander McQueen

21 mars 2022 - Kering a annoncé la nomination de Gianfilippo Testa en qualité de CEO d’Alexander McQueen, à compter de mai 2022. Gianfilippo Testa sera rattaché à François-Henri Pinault. Gianfilippo Testa succède à Emmanuel Gintzburger, qui a décidé de quitter Kering pour relever un nouveau défi professionnel en dehors du Groupe.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le jeudi 21 avril 2022, accessible ici . Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

