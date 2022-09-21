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    KER   FR0000121485

KERING

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Kering : Document AMF CP. 2022DD862068

21/09/2022 | 18:20
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2022DD862068

21 septembre 2022

FR0000121485 - DD153324

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Yonca Dervisoglu, Membre du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : KERING

LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 538.8295 Euro

VOLUME : 186.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 538.8295 Euro

VOLUME : 186.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Kering SA published this content on 21 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 September 2022 16:19:08 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 3 933 M 3 929 M -
Dette nette 2022 3 665 M 3 661 M -
PER 2022 15,6x
Rendement 2022 2,92%
Capitalisation 60 870 M 60 803 M -
VE / CA 2022 3,14x
VE / CA 2023 2,83x
Nbr Employés 41 519
Flottant 56,7%
Graphique KERING
Durée : Période :
Kering : Graphique analyse technique Kering | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KERING
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 28
Dernier Cours de Clôture 495,40 €
Objectif de cours Moyen 691,10 €
Ecart / Objectif Moyen 39,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Jean-Marc Duplaix Chief Financial Officer
Daniela Riccardi Independent Director
Tidjane Thiam Independent Director
Emma Watson Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
KERING-29.92%60 803
INDITEX-23.38%67 947
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ROSS STORES, INC.-20.60%30 646
HENNES & MAURITZ AB-40.04%16 124
PRADA S.P.A.-13.33%14 099