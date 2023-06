Kering Eyewear annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de UNT, Usinage & Nouvelles Technologies, selon les termes annoncés le 13 mars 2023 et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.

À propos de Kering Eyewear

Kering Eyewear fait partie intégrante de Kering, Groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait grandir plusieurs Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie.

Fondé en 2014, Kering Eyewear est l'acteur le plus significatif du segment du marché des lunettes de luxe. L'entreprise conçoit, développe et distribue des lunettes parmi un portefeuille équilibré et complet de 17 marques, qui comprend les marques propriétaires LINDBERG, célèbre lunetier de luxe danois, Maui Jim, reconnue pour sa technologie avancée et brevetée de verres solaires et son héritage Hawaïen, et ZEAL Optics, fabricant de lunettes durables pour les activités d'extérieur, ainsi que les marques de mode, luxe et lifestyle Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, MCQ et Puma.

À propos de UNT - Usinage & Nouvelles Technologies

Fondée en 1989 à Morbier, en Bourgogne-Franche-Comté, UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe. L'entreprise est située dans le Haut-Jura, berceau de la lunetterie en France et région réputée pour son savoir-faire microtechnique. Grâce à son département d'ingénierie intégré et à ses installations de pointe de 3 000 m², UNT a toujours été un symbole de qualité incomparable des produits dans l'univers de la lunetterie de Luxe.

Contact Presse

Kering Eyewear - Corporate Communication Manager:

