COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 octobre 2022

















KERING EYEWEAR FINALISE L’ACQUISITION DE MAUI JIM

Kering Eyewear annonce ce jour détenir plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars 2022 et après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence. L’acquisition du capital restant devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2022. Maui Jim sera consolidé dans les comptes du groupe Kering dès le 1er octobre 2022.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

À propos de Kering Eyewear

Kering Eyewear fait partie intégrante de Kering, Groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait grandir plusieurs Maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie.

Fondé en 2014, Kering Eyewear est l’acteur le plus significatif du segment du marché des lunettes de luxe. L’entreprise conçoit, développe et distribue des lunettes parmi un portefeuille équilibré et complet de 17 marques, qui comprend les marques propriétaires Lindberg, célèbre lunetier de luxe danois, et Maui Jim, reconnue pour sa technologie avancée et brevetée de verres solaires et son héritage Hawaïen, ainsi que les marques de mode, luxe et lifestyle Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Brioni, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, MCQ et Puma.

À propos de Maui Jim

Les lunettes de soleil Maui Jim, nées sur les plages de Lahaina (île de Maui), sont conçues pour protéger les yeux de l’éblouissement intense et des rayons UV nocifs du soleil insulaire. Aujourd'hui, Maui Jim, dont le siège social se trouve à Peoria, dans l'Illinois, est l'une des entreprises de lunettes haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays. Maui Jim est reconnue pour son "Esprit Aloha" inégalé, son service client et sa technologie avancée et brevetée de verres PolarizedPlus2®. Toutes les lunettes de soleil Maui Jim bloquent 100 % des rayons UV nocifs et éliminent les reflets, tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'œil. Les lunettes de soleil Maui Jim ont obtenu le Skin Cancer Foundation Seal of Recommendation pour leur technologie de filtrage UV ayant prouvé son efficacité dans la protection des yeux et de leur contour.

Contacts



Kering Eyewear Raffaella Sbano Tamburrino +39 3389323305 raffaella.sbano@kering.com Kering – Presse Emilie Gargatte (HQ) +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud (HQ) +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Claudia Mora (Italie) +39 3477939237 claudia.mora@kering.com Kering - Analystes/Investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Aurélie Jolion +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.jolion@kering.com

Pièce jointe