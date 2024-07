KERING : Jefferies réduit son objectif de cours

Tout en maintenant son conseil 'conserver' sur Kering, Jefferies réduit son objectif de cours de 340 à 300 euros, estimant que 'l'espoir que Kering ait pu suffire à répondre aux attentes s'est révélé mal placé' lors de sa publication semestrielle.



'Alors que le trajet d'élévation de Gucci (et du groupe plus largement) se poursuit, il semble être retardé par l'intensification de défis (en particulier dans les dépenses de voyage)', selon le broker, qui abaisse ses estimations de 18% pour 2024 et de 7% pour 2025.



