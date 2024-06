Kering annonce la nomination de Laurent Claquin au poste de Directeur de la Marque de Kering, à compter du 1er juillet 2024. Il rejoindra le Comité Exécutif et sera rattaché à Jean-Marc Duplaix, Directeur Général Délégué de Kering en charge des Opérations et des Finances.



La création de ce rôle vise à renforcer l'attrait de la marque institutionnelle Kering ainsi qu'à accroître la visibilité et l'influence du Groupe. Un message clair et constant dans chaque interaction est essentiel à l'atteinte de ces objectifs, et la responsabilité de Laurent Claquin sera de définir et de coordonner la communication de Kering, à l'externe et en interne, dans toutes les régions, en suivant un calendrier et une stratégie éditoriale unifiés.



Par ailleurs, Laurent Claquin soutiendra les Maisons du Groupe en amplifiant leur communication lorsque cela est approprié, et en créant des événements d'exception afin d'appuyer leurs initiatives.

Laurent Claquin



Laurent Claquin est Président de Kering Americas depuis 2012. Il a rejoint le Groupe en 2005, où il a occupé plusieurs fonctions de direction, notamment en tant que Vice-Président communication et RSE. Il a également été Directeur général de Tomas Maier de 2017 à 2018. Laurent Claquin a commencé sa carrière comme consultant chez PricewaterhouseCoopers, puis a assumé différentes responsabilités au Jeu de Paume, au Centre Pompidou, puis en tant que chef de cabinet du Ministre de la Culture et de la Communication. Il est diplômé de l'ESC Rennes, de l'Université d'Exeter et de l'Université Paris VIII.



A propos de Kering



Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards d'euros.



Contacts



Presse

Emilie Gargatte | +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud | +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com



Analystes/investisseurs

Claire Roblet | +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Julien Brosillon | +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com