Kering : Les journées du patrimoine à Laennec Histoire, Art et Création au 40, Rue de Sèvres

« Je me réjouis que cet endroit exceptionnel, fondé sous le règne de Louis XIII, s'ouvre, chaque année, à un public toujours plus nombreux. Et j'aime l'idée que ce public, si attaché au patrimoine monumental que nous ont légué les siècles passés, puisse mesurer ici à quel point les créateurs d'aujourd'hui continuent la grande aventure de l'art et de la civilisation. »

François-Henri Pinault

Les 18 et 19 septembre 2021, Kering proposera aux visiteurs d'explorer ce lieu historique à travers un parcours réinventé qui mêlera comme chaque année une sélection d'œuvres d'art contemporain de la Collection Pinault installée dans la Chapelle, et, dans la Croix Est de Laennec, cinquante modèles originaux des collections de Haute Couture créés par Cristóbal Balenciaga entre 1938 et 1968.

« Paysages » : les œuvres de la Collection Pinault dans la Chapelle de Laennec

L'accrochage proposé se déploie autour de l'œuvre majestueuse de Paul Rebeyrolle : Végas del condado (Paysage espagnol), peinte en 1978, avec laquelle sont invités à dialoguer deux toiles monumentales d'Hélène Delprat et deux tableaux de Wang Yancheng, exposé ici pour la première fois. Ainsi s'établit une correspondance subtile entre l'œuvre d'un artiste aussi singulier que Paul Rebeyrolle, né en 1926, et deux artistes plus jeunes, Hélène Delprat, née en 1957 et Wang Yancheng, né en 1960.

Ces trois artistes, malgré les décennies qui les séparent, ont fait le choix de la peinture, du grand format et de ce qu'on pourrait appeler des 'paysages', paysages réels et paysages de l'imagination, paysages dans lesquels se lisent des fragments et dans lesquels se bousculent poétiquement des mondes inventés.

Cette nouvelle présentation au sein de la Chapelle de Laennec s'inscrit dans la volonté de la Collection Pinault de s'ouvrir au plus grand nombre via une série d'expositions hors les murs, au-delà de ses musées vénitiens et de la Bourse de Commerce récemment ouverte à Paris.

Les créations Couture de Cristóbal Balenciaga

Une sélection inédite de créations de Haute Couture réalisées par Cristóbal Balenciaga entre 1938 et 1968 sera également exposée, offrant ainsi au public une occasion rare de se plonger dans l'histoire de la Maison et de découvrir une nouvelle facette de son univers créatif.

Cinquante modèles, issus des quarante neuf collections de Haute Couture printemps/été et automne/hiver créées entre 1938 à 1967, représentatifs du savoir-faire et de la modernité de Cristóbal Balenciaga, seront présentés. Ainsi, chacune des silhouettes exposées illustrera le style innovant et la maîtrise technique du « couturier des couturiers » qui a marqué l'Histoire de la mode.

Le 7 juillet 2021, sous l'impulsion de son Directeur artistique, Demna Gvasalia, la Maison Balenciaga est revenue à la Couture. En illustrant l'exceptionnelle créativité actuelle de la Maison, le film de la présentation de cette 50e collection Couture de Balenciaga, diffusé au sein de l'exposition, sera comme un écho contemporain à la modernité du style du fondateur. Ainsi intégrées à la scénographie, les silhouettes de la nouvelle collection Couture Balenciaga souligneront les correspondances entre la radicalité propre à l'esthétique du fondateur et la vision créative novatrice de Demna Gvasalia, entre réinterprétation, amplification des volumes et utilisation des couleurs et des matières.



Le 40, rue de Sèvres, ancien hôpital Laennec

Depuis, chaque année, Kering ouvre les portes de son siège pendant les Journées du patrimoine afin de faire découvrir au public l'histoire de ce lieu exceptionnel et de sensibiliser toutes les générations à l'importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.