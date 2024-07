KERING : Oddo BHF réduit son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours abaissé de 336 à 309 euros.



L'analyste indique que les résultats du 1er semestre (CA de 9018 ME et EBIT récurrent de 1582 ME) sont ressortis 1% sous ses attentes, avec des tendances retail qui restent défavorables, hors Japon.



'Concernant la profitabilité, le recul de 42% de l'EBIT est conforme à la guidance (baisse de 40% à 45%). La marge d'EBIT atteignait 27% au S1 2023, elle s'affaisse à 17.5% sur le semestre en ligne avec les attentes', souligne le broker.



Le CA Gucci ressort notamment en baisse de 19% en organique au T2 (retail -20%) après -18% (-19% en retail) sur le T1.



Pour l'exercice dans son ensemble, nous tablons désormais sur une croissance org CA groupe à -8% (-3.7% préc.) avec Gucci à -14.5% (-9.3% préc).

Oddo BHF cible une croissance organique CA groupe de 6.2% pour 2025 (6.7% préc.) avec Gucci sans changement à 6%.



