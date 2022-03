Kering : Signature prochaine d'une convention de partenariat pour l'insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap

Signature prochaine d'une convention de partenariat entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et le groupe Kering pour l'insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le haut-commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises annoncent la prochaine signature d'une convention de partenariat avec le groupe Kering qui s'engage à mener des actions concrètes pour l'emploi des jeunes et pour l'accès des personnes en situation de handicap à ses métiers : recrutements, alternances, mentorats, immersions dans le cadre du contrat d'engagement jeune…

Brigitte Klinkert, ministre déléguée, chargée de l'Insertion, déclare : « L'engagement volontariste d'un grand groupe comme Kering en faveur de l'inclusion renforce notre cohésion sociale. L'excellence des savoir-faire français et européens dans chacun des métiers de Kering peut être une boussole pour beaucoup de jeunes ou de personnes en insertion. »

Selon Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises : « Les entreprises ont un rôle clef à jouer dans la réussite du plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 30 000 se mobilisent déjà avec « Les entreprises s'engagent pour les jeunes », en prenant des engagements forts et concrets. Nous nous réjouissons d'accueillir Kering au sein de cette dynamique et de savoir ce groupe emblématique à nos côtés, notamment en soutien du déploiement du Contrat d'Engagement Jeune. »

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a déclaré : « Chez Kering, nous plaçons l'inclusion et la diversité au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes fiers de signer cette convention en faveur de l'insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap qui nous permettra d'accueillir et de faire grandir de nouveaux talents très prochainement. Nous sommes convaincus que la diversité de nos équipes est source de créativité, d'innovation et de richesse collective et nous sommes heureux de poursuivre notre engagement à travers des actions concrètes comme celle-ci. »

Cabinet de Élisabeth Borne

sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr

Cabinet de Brigitte Klinkert

sec.presse.insertion@cab.travail.gouv.fr

Cabinet de Thibaut Guilluy

sec.hc3e@cab.travail.gouv.fr

Groupe Kering

emilie.gargatte@kering.com

marie.demontreynaud@kering.com