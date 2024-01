KERING : Stifel abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Kering, Stifel abaisse son objectif de cours de 430 à 420 euros, dans le sillage de projections d'EBIT réduites de 2% pour 2023 et 3% pour 2024, sur des hypothèses de croissance et de marge un peu plus basses.



Le broker pointe un affaiblissement de la demande dans le luxe qui devrait selon lui rendre plus difficile pour Gucci de présenter simultanément un redressement rapide et une élévation de la marque en 2024.



Stifel voit YSL, BV et Balenciaga dans un processus d'élévation de leurs marques qui devrait en fin de compte renforcer leur valeur, mais possiblement impacter les volumes en 2024. L'action semble bon marché, mais manque de catalyseurs de revalorisation, d'après lui.



