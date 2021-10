Kering : Thierry Marty nommé président de Kering Asie du Nord et Sud-Est Pacifique

Kering annonce la nomination de Thierry Marty en tant que Président de Kering Asie du Nord & Sud-Est Pacifique, incluant le Japon, la Corée, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à compter du 1er octobre 2021. Ce poste nouvellement créé renforcera l'équipe corporate de Kering en Asie Pacifique, afin de soutenir le développement à long terme des Maisons du Groupe dans la région.

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Thierry Marty, qui sera chargé de renforcer la présence de Kering en Asie du Nord et du Sud-Est Pacifique. Ayant vécu plus de 20 ans en Asie, il apporte une vaste expérience et une connaissance approfondie de l'industrie du Luxe sur ces marchés. Nous sommes convaincus qu'il apportera une contribution importante à la mise en oeuvre de notre stratégie en Asie du Nord et du Sud-Est Pacifique. »

Thierry Marty sera basé à Séoul et reportera à Jean-François Palus. L'organisation de Kering en Grande Chine reste inchangée, avec Jinqing Cai, Présidente de Kering Grande Chine, qui dirige les équipes corporate locales.

À propos de Thierry Marty



Thierry Marty compte plus de 20 ans d'expérience dans le Luxe en Asie et a vécu à Singapour, Tokyo et Séoul. Il a débuté sa carrière chez Deloitte avant de rejoindre LVMH en 1995. Son parcours l'a mené de la finance à des fonctions de management chez Fendi, Celine, Bulgari et Louis Vuitton.



Photographie disponible ici.

