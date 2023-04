Kering : UBS reste à " Neutre "

UBS maintient sa recommandation à " Neutre " sur le titre Kering en rehaussant son objectif de cours qui passe de 593 à 599 euros. L'analyste explique que " la croissance relativement faible des ventes au premier trimestre confirme que des comparables plus faciles ne peuvent pas garantir une croissance plus élevée des ventes. Le groupe de luxe continue à naviguer entre un changement de directeur créatif chez Gucci et un atterrissage en douceur de ses autres marques, qui étaient auparavant en forte croissance ".