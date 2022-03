Kering : |Women In Motion poursuit son engagement auprès des femmes photographes et devient partenaire officiel de la 10e édition de KYOTOGRAPHIE

Dans le cadre de son partenariat avec le Festival International de Photographie KYOTOGRAPHIE, qui célèbre son 10e anniversaire en 2022, Kering est fier d'apporter son soutien

à l'exposition 10/10 Celebrating Contemporary Japanese Women Photographers,

présentée à la HOSOO Gallery à Kyoto, Japon, du 9 avril au 8 mai 2022.

À travers son soutien à cette exposition inédite, Women In Motion continue à élargir son action et poursuit son engagement auprès des femmes afin de nourrir la réflexion sur la place et la reconnaissance qui leur sont accordées dans la photographie, et plus largement dans les arts et la culture, tant il est vrai que la question des inégalités traverse aujourd'hui tous les domaines de la création.

L'exposition, présentée à l'occasion de la 10e édition de KYOTOGRAPHIE, est organisée conjointement par les cofondateurs et codirecteurs de KYOTOGRAPHIE Lucille Reyboz et Yusuke Nakanishi, et Pauline Vermare, curatrice indépendante, historienne de la photographie et contributrice de l'ouvrage Une histoire mondiale des femmes photographes, dont la publication est attendue en langue anglaise pour juin 2022. À travers les travaux de 10 artistes japonaises, on trouve une réflexion et une perspective caractéristiques à chaque photographe, qu'elles vivent et travaillent au Japon ou ailleurs. Les images puissantes de Yukari Chikura, Noriko Hayashi, Mayumi Hosokura, Ariko Inaoka, Ai Iwane, Momo Okabe, Harumi Shimizu, Mayumi Suzuki, Hideka Tonomura et Tamaki Yoshida, seront présentées dans une scénographie qui incarne l'esprit KYOTOGRAPHIE et donne à chacune des artistes un espace unique et qui lui est propre, grâce à une structure qui allie des matériaux contemporains et traditionnels rappelant l'esthétique japonaise unique créée par le designer et architecte kyotoïte Hiroyasu Konishi. Ces structures et ces œuvres d'art peuvent voyager ou être reproduites et/ou altérées à volonté pour être installées dans d'autres lieux.

« Cette exposition est un manifeste pour les femmes photographes au Japon et pour toutes les femmes japonaises. » - Lucille Reyboz, co-fondatrice et directrice de KYOTOGRAPHIE, co-commissaire de l'exposition.

« Cette exposition résonne avec le thème de KYOTOGRAPHIE cette année, 'One'. C'est une célébration de l'individu mais également une célébration de chacune de leurs communautés. » - Yusuke Nakanishi, co-fondateur et directeur de KYOTOGRAPHIE, co-commissaire de l'exposition.

« Pendant longtemps, le Japon a été vu à travers un regard masculin, comme si nous ne l'avions en réalité jamais vu. En tant qu'historienne, et parce que je suis personnellement très attachée au Japon où j'ai grandi, j'ai pensé qu'il était important de redécouvrir leur travail et de le montrer au monde. » - Pauline Vermare, historienne de la photographie, co-commissaire de l'exposition.

« Nous sommes heureux et fiers de continuer notre collaboration avec KYOTOGRAPHIE à travers ce projet anniversaire qui nous est apparu comme une évidence. Kering poursuit ainsi son engagement en faveur des femmes dans les arts et la culture - au Japon, comme partout où il est nécessaire de mettre leur talent en lumière. » -Valérie Duport, Directrice de la Communication et de l'Image chez Kering.

Lancé en 2015 pour souligner le rôle des femmes dans le monde du 7e art, Women In Motion est devenu une tribune de choix pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines artistiques et culturels, et notamment dans la photographie.

En mars 2019, Kering et Les Rencontres d'Arles annoncent leur partenariat et le lancement à Arles du programme Women In Motion.Ce partenariat a pour objectif de contribuer à la reconnaissance des femmes photographes et d'atteindre l'égalité femmes-hommes dans ce domaine artistique. Tout en continuant d'apporter depuis 2016 son soutien au Prix de la Photo Madame Figaro qui accompagne les jeunes talents féminins, Kering a ainsi lancé deux actions complémentaires : le Women In Motion LAB et le Prix Women In Motion de la photographie à Arles. Ce dernier salue chaque année la carrière d'une photographe remarquable et est accompagné d'une dotation de 25 000 euros en acquisition d'œuvres de l'artiste lauréate qui iront enrichir la collection des Rencontres d'Arles. Le Prix Women In Motion pour la photographie a été décerné à Susan Meiselas en 2019, Sabine Weiss en 2020 et Liz Johnson Artur en 2021.

Au Japon, Kering a apporté son soutien à l'exposition Women Artists from the MEP Studio, présentée par la Maison Européenne de la photographie (MEP) lors de l'édition 2021 de KYOTOGRAPHIE, à Kyoto.

Née en 1973, Lucille Reyboz commence son exploration de la photographie en Afrique où elle passe une grande partie de son enfance. Elle découvre le Japon en 1999 lorsqu'elle est invitée par Ryuichi Sakamoto à collaborer sur son opéra « Life ». En tant que photographe portraitiste, Lucille Reyboz produit également de nombreuses pochettes d'albums pour des labels tels que Blue Note ou Verve. Tout en développant sa pratique photographique prolifique, elle expose son travail à Visa pour l'image (2001), Phillips de Pury à New York (2007) et CHANEL NEXUS HALL, Tokyo (2011). Elle a publié plusieurs ouvrages, dont Batammaba chez Gallimard, Sources, Belles de Bamako et Impressions du Japon avec Keiichiro Hirano aux Editions de la Martinière.

Yusuke Nakanishi est né en 1968. En tant qu'artiste jouant avec la lumière, il parcourt le monde et exprime ses impressions d'ombre et de lumière à partir de ses souvenirs. Il a travaillé en tant que réalisateur au cinéma, sur les planches, lors de concerts, de défilés et pour des aménagements d'intérieur. Il a également créé la série d'objets Eatable Lights et expose ces installations au Hara Museum, à la School Gallery de Paris et à la Nuit Blanche de Kyoto.

Pauline Vermare est curatrice indépendante de photographie. Elle a été directrice culturelle de Magnum Photos à New York et curatrice à l'International Center of Photography (ICP), au Museum of Modern Art (MoMA) et à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Elle est l'autrice de nombreuses interviews et essais sur la photographie et elle travaille actuellement sur un projet de livre sur les femmes photographes japonaises qui sera publié en 2023. Elle siège aux conseils d'administration de la Saul Leiter Foundation et la Catherine Leroy Fund.

L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture, où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à la photographie, à l'art ou encore à la chorégraphie et à la musique. Le programme récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins, et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession.

Depuis huit ans, Women In Motion est une tribune de choix qui contribue à changer les mentalités, et réfléchir à la place des femmes - et à la reconnaissance qui leur est accordée - dans les arts et la culture.

Festival International de la Photographie KYOTOGRAPHIE a lieu chaque année pendant quatre semaines dans un style unique en Asie. Les expositions sont mises en scène de façon créative dans différents décors, tantôt traditionnels, tantôt contemporains, mais toujours avec une scénographie originale. Le festival crée des opportunités, rassemble des personnes de tous âges, toutes cultures et toutes origines. KYOTOGRAPHIE est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des festivals majeurs de photographie dans le monde. Depuis 2013, il a attiré 1,15 million de visiteurs venant du Japon et d'ailleurs. Le 10e anniversaire du Festival International de la Photographie KYOTOGRAPHIE se tiendra du 9 avril au 8 mai 2022 et présentera plus de dix expositions organisées dans des lieux kyotoïtes avec une scénographie originale autour du thème « One ».

Groupe de luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un luxe durable et responsable. C'est le sens de la signature du groupe : Empowering Imagination.

