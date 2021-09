Kering : a finalisé l'acquisition du lunetier Lindberg

Données financières EUR USD CA 2021 16 807 M 19 471 M - Résultat net 2021 3 106 M 3 598 M - Dette nette 2021 4 324 M 5 009 M - PER 2021 24,9x Rendement 2021 1,79% Capitalisation 76 767 M 88 974 M - VE / CA 2021 4,82x VE / CA 2022 4,29x Nbr Employés 33 134 Flottant 58,2% Graphique KERING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KERING Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Cloture 616,60 € Objectif de cours Moyen 794,76 € Ecart / Objectif Moyen 28,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs François Jean Henri Pinault Chairman & Chief Executive Officer Jean-Marc Duplaix Chief Financial Officer Yseulys Costes Independent Director Daniela Riccardi Independent Director Sophie L'Hélias Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KERING 3.73% 89 181 INDITEX 23.62% 116 484 FAST RETAILING CO., LTD. -14.48% 72 202 ROSS STORES, INC. -6.73% 40 856 HENNES & MAURITZ AB 7.38% 34 805 ZALANDO SE -11.97% 23 375